Как использовать TwinBot

● Без программирования
● До 10 млн сообщений в день
● Все известные мессенджеры
За счет автоматизированных опросов вы можете найти слабые места в деятельности компании и улучшить качество сервиса.
Если вы работаете в финансовом секторе, то вы сможете проинформировать тысячи должников, прислать реквизиты об оплате после звонка робота, актуализировать информацию об абоненте с соблюдением 230 ФЗ.
Уточните информацию из резюме, дополните её новыми данными и назначьте дату встречи.
Принимайте и обрабатывайте входящие запросы на покупку услуг или товаров. Допродавайте, информируйте об акции, продляйте подписку или напомните о завершении срока действия страховки, сертификата, лицензии или чего-то иного.
Вы можете настроить уведомления по телефону об изменении статуса заказа, либо включить робота на входящие звонки для обработки запросов от клиентов.
Принимайте заявки на бронирование авто, гостиницы, столов. Получайте запись на прием к врачу сразу в свою CRM-систему из мессенджера.
Если ваши клиенты привыкли записывать голосовые сообщения, TwinBot распознает речь и ответит сообщением.
Если пользователь не смог решить свой вопрос, то оператор может перехватить общение и продолжить в чат-платформе.
Для ваших операторов мы разработали удобную платформу для общения с клиентами напрямую.
TwinBot может зафиксировать любые параметры из сообщения пользователя (время для звонка, номер телефона, дату бронирования и т.д.)
Бот заранее знает кто с ним общается и может передать пользователю любые доступные данные из вашей системы.
TwinBot передаст номер телефона, почту или иную информацию в вашу CRM-систему или отправит вам на почту.
Чат-боты работают по сценариям и обмениваются информацией о клиенте — процесс становится цельным и автоматизированным. Уже сейчас вам доступны: FB messenger, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, Slack, VK, СМС, Яндекс.Алиса, виджет для сайта.
Вы можете создавать своих чат-ботов и адаптировать их к своим бизнес-процессам. Либо доверить это нашим специалистам.
Вся информация под рукой: ваши боты, звонки, расходы, база данных о клиентах и подробная аналитика эффективности кампаний.
|Канал
|Ответы бота
|Нотификации
|0.40 р.
|4.30 р. (сессия 24 часа)
|Telegram
|0.40 р.
|1.45 р.
|Viber
|0.40 р.
|1.75 р. (рекламные), 0.75 р. (сервисные)
|VK
|0.40 р.
|0.90 р.
|0.40 р.
|1.45 р.
|Slack
|0.40 р.
|2 р.
|Skype
|0.40 р.
|1.30 р.
|Виджет для сайта
|0.40 р.
|-
|СМС
|2.50 р.
|2.50 р. (рекламные), 1.90 р. (сервисные)
|Яндекс.Алиса
|0.40 р.
|-
|-
|0.15 р.
|Push-уведомления
|-
|0.01 р.
|HLR-запросы
|-
|0.25 р.
* Тарифицируются только ответы бота. Все входящие сообщения 0 р.
Согласование технического задания обычно занимает от 3-х до 7-ми дней.
Разработка голосового робота в среднем занимает 5-10 дней.
Тестирование и отладка производится с целью улучшения алгоритмов и развития функциональности бота.