Создавайте чат-боты с интеграцией в свои системы

● Без программирования
● До 10 млн сообщений в день
● Все известные мессенджеры

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Как использовать TwinBot

Опросы

За счет автоматизированных опросов вы можете найти слабые места в деятельности компании и улучшить качество сервиса.

Напоминание о задолженности

Если вы работаете в финансовом секторе, то вы сможете проинформировать тысячи должников, прислать реквизиты об оплате после звонка робота, актуализировать информацию об абоненте с соблюдением 230 ФЗ.

HR/Собеседование с соискателем

Уточните информацию из резюме, дополните её новыми данными и назначьте дату встречи.

Продажи

Принимайте и обрабатывайте входящие запросы на покупку услуг или товаров. Допродавайте, информируйте об акции, продляйте подписку или напомните о завершении срока действия страховки, сертификата, лицензии или чего-то иного.

Статус заказа

Вы можете настроить уведомления по телефону об изменении статуса заказа, либо включить робота на входящие звонки для обработки запросов от клиентов.

Запись/Бронирование

Принимайте заявки на бронирование авто, гостиницы, столов. Получайте запись на прием к врачу сразу в свою CRM-систему из мессенджера.

Возможности

Голосовые сообщения

Если ваши клиенты привыкли записывать голосовые сообщения, TwinBot распознает речь и ответит сообщением.

Перевод на оператора

Если пользователь не смог решить свой вопрос, то оператор может перехватить общение и продолжить в чат-платформе.

Чат-платформа

Для ваших операторов мы разработали удобную платформу для общения с клиентами напрямую.

Сохранение параметров

TwinBot может зафиксировать любые параметры из сообщения пользователя (время для звонка, номер телефона, дату бронирования и т.д.)

Запрос к базе данных

Бот заранее знает кто с ним общается и может передать пользователю любые доступные данные из вашей системы.

Создание лида

TwinBot передаст номер телефона, почту или иную информацию в вашу CRM-систему или отправит вам на почту.

Что есть еще?

Омниканальность

Чат-боты работают по сценариям и обмениваются информацией о клиенте — процесс становится цельным и автоматизированным. Уже сейчас вам доступны: FB messenger, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, Slack, VK, СМС, Яндекс.Алиса, виджет для сайта.

Конструктор ботов

Вы можете создавать своих чат-ботов и адаптировать их к своим бизнес-процессам. Либо доверить это нашим специалистам.

Удобный личный кабинет

Вся информация под рукой: ваши боты, звонки, расходы, база данных о клиентах и подробная аналитика эффективности кампаний.

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Тарифы

Канал Ответы бота Нотификации
WhatsApp  0.40 р.4.30 р. (сессия 24 часа)
Telegram 0.40 р. 1.45 р.
Viber 0.40 р. 1.75 р. (рекламные), 0.75 р. (сервисные) 
VK 0.40 р. 0.90 р.
Facebook 0.40 р. 1.45 р.
Slack 0.40 р. 2 р.
Skype 0.40 р. 1.30 р.
Виджет для сайта 0.40 р. -
СМС 2.50 р. 2.50 р. (рекламные), 1.90 р. (сервисные)
Яндекс.Алиса 0.40 р. -
Email-0.15 р.
Push-уведомления -0.01 р.
HLR-запросы -0.25 р.

* Тарифицируются только ответы бота. Все входящие сообщения 0 р.

Этапы разработки

Разработка технического задания

Согласование технического задания обычно занимает от 3-х до 7-ми дней.

Разработка бота

Разработка голосового робота в среднем занимает 5-10 дней.

Тестирование и отладка

Тестирование и отладка производится с целью улучшения алгоритмов и развития функциональности бота.

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